«Была скорая и реанимация»: Владимир Пресняков перенёс инфаркт из-за «Спартака»

Композитор Владимир Пресняков-старший рассказал, что пережил инфаркт в 2018 году. Всё случилось сразу после поражения клуба «Спартак» от «Тосно» в полуфинале Кубка России. Музыкант — заядлый футбольный болельщик. Сейчас он старается не смотреть прямые трансляции, опасаясь за здоровье.

«Проигрыш воспринял слишком близко к сердцу, и не только в переносном смысле. В результате случился обширный инфаркт. Затем была скорая, десятидневное пребывание в реанимации и операция», — поделился Пресняков в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».

Артист давно болеет за «Спартак», главным соперником команды он считает «Зенит», поэтому такие матчи он больше не смотрит. Пресняков добавил, что всегда болеет от души и чувствует сильное нервное напряжение. Сейчас он просто узнаёт об итогах игр в Сети.

