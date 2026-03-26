«Была скорая и реанимация»: Владимир Пресняков перенёс инфаркт из-за «Спартака»

Пресняков-старший рассказал, как перенёс инфаркт после проигрыша «Спартака»

Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго

Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго

Композитор Владимир Пресняков-старший рассказал, что пережил инфаркт в 2018 году. Всё случилось сразу после поражения клуба «Спартак» от «Тосно» в полуфинале Кубка России. Музыкант — заядлый футбольный болельщик. Сейчас он старается не смотреть прямые трансляции, опасаясь за здоровье.

«Проигрыш воспринял слишком близко к сердцу, и не только в переносном смысле. В результате случился обширный инфаркт. Затем была скорая, десятидневное пребывание в реанимации и операция», поделился Пресняков в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».

Артист давно болеет за «Спартак», главным соперником команды он считает «Зенит», поэтому такие матчи он больше не смотрит. Пресняков добавил, что всегда болеет от души и чувствует сильное нервное напряжение. Сейчас он просто узнаёт об итогах игр в Сети.

Экс-жена Никиты Преснякова устроила буйный праздник с погромом в ресторане
Экс-жена Никиты Преснякова устроила буйный праздник с погромом в ресторане

Ранее Life.ru писал, что внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков вынужден скромно жить в США, куда он перебрался из России после начала спецоперации. Молодой человек по-прежнему зарабатывает сольными концертами, но выступать ему приходится на небольшую аудиторию, чаще всего в барах. Сейчас в репертуаре артиста в основном каверы на русские хиты, так как основная масса зрителей — это эмигранты.

Татьяна Миссуми
