В СПЧ заявили, что поджигатель Корана Журавель внезапно исчез

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачёва получила письмо с обращением о возможной пропаже Никиты Журавеля — фигуранта дела о сожжении Корана. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

По словам правозащитницы, в документе указано, что ни близкие Журавеля, ни его адвокат не получали от него вестей с декабря 2025 года. Автор обращения выразил сомнения, что тот вообще жив.

«Надеюсь, Никита Журавель жив, и мы узнаем, где он», — написала Меркачёва.

Она также предложила ввести систему оповещения родственников о перемещении осуждённых через «Госуслуги» и СМС.

Напомним, 25 ноября суд приговорил Никиту Журавеля к 13 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. В марте 2023 года он связался с представителями Службы безопасности Украины и предложил им сотрудничество. В мае того же года его задержали за публичное сожжение Корана у мечети.