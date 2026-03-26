Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 08:27

В СПЧ заявили, что поджигатель Корана Журавель внезапно исчез

Никита Журавель. Обложка © ТАСС / Елена Афонина

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачёва получила письмо с обращением о возможной пропаже Никиты Журавеля — фигуранта дела о сожжении Корана. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

По словам правозащитницы, в документе указано, что ни близкие Журавеля, ни его адвокат не получали от него вестей с декабря 2025 года. Автор обращения выразил сомнения, что тот вообще жив.

«Надеюсь, Никита Журавель жив, и мы узнаем, где он», — написала Меркачёва.

Она также предложила ввести систему оповещения родственников о перемещении осуждённых через «Госуслуги» и СМС.

Суд оставил без изменения приговор поджёгшему Коран Никите Журавелю

Напомним, 25 ноября суд приговорил Никиту Журавеля к 13 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. В марте 2023 года он связался с представителями Службы безопасности Украины и предложил им сотрудничество. В мае того же года его задержали за публичное сожжение Корана у мечети.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar