26 марта, 09:08

Глава ВТБ Костин: Прогнозировать ключевую ставку в 2026 году сложнее, чем погоду

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В сегодняшних реалиях предсказать погоду намного проще, чем решение Банка России по ключевой ставке. Об этом пошутил глава ВТБ Андрей Костин на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Думаю, если в целом до 12% дойдём в конце года, то хорошо будет. Я ставку перестал прогнозировать, я перешёл на погоду — проще угадать», сказал он.

С 1 апреля получить кредит станет сложнее. О чём говорят новые правила Центробанка
С 1 апреля получить кредит станет сложнее. О чём говорят новые правила Центробанка

Напомним, что на заседании 20 марта Банк России в седьмой раз подряд принял решение о снижении ключевой ставки, уменьшив её на 0,5 процентного пункта — до 15% годовых. Как отмечают в Центробанке, экономика страны постепенно выходит на траекторию сбалансированного роста, а в феврале текущего года ценовая динамика продемонстрировала существенное замедление.

Наталья Афонина
