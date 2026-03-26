Верховный суд вернул квартиру пенсионерке, которую обманули мошенники

Верховный суд РФ встал на сторону 76-летней жительницы Новгородской области, которая под влиянием мошенников продала единственную квартиру. Пенсионерка пояснила, что незнакомцы убедили её переоформить недвижимость, при этом она искренне верила, что продолжит жить в своей однушке после сделки.

Первая инстанция отказала истице, сославшись на экспертизу, не выявившую у нее психических расстройств. Однако апелляция назначила стационарную экспертизу, которая установила органическое расстройство личности, повышенную внушаемость и неспособность пенсионерки понимать значение своих действий. Суд признал договор купли-продажи недействительным.

Покупатель, оказавшийся директором агентства недвижимости, оспорил это решение в Верховном суде. ВС указал, что профессиональный участник рынка должен был распознать заблуждение пожилой женщины, и оставил жалобу без удовлетворения.

