Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 09:28

Верховный суд вернул квартиру пенсионерке, которую обманули мошенники

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MaxZolotukhin

Верховный суд РФ встал на сторону 76-летней жительницы Новгородской области, которая под влиянием мошенников продала единственную квартиру. Пенсионерка пояснила, что незнакомцы убедили её переоформить недвижимость, при этом она искренне верила, что продолжит жить в своей однушке после сделки.

Первая инстанция отказала истице, сославшись на экспертизу, не выявившую у нее психических расстройств. Однако апелляция назначила стационарную экспертизу, которая установила органическое расстройство личности, повышенную внушаемость и неспособность пенсионерки понимать значение своих действий. Суд признал договор купли-продажи недействительным.

Покупатель, оказавшийся директором агентства недвижимости, оспорил это решение в Верховном суде. ВС указал, что профессиональный участник рынка должен был распознать заблуждение пожилой женщины, и оставил жалобу без удовлетворения.

Суд в Балашихе 31 марта рассмотрит 176-миллионный иск Долиной к мошенникам
Ранее в Москве полиция пресекла деятельность узла связи, который использовали телефонные мошенники. Для установки оборудования злоумышленники специально снимали квартиры. Во время обыска полиция изъяла около 1000 сим-карт.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Верховный суд
  • Общество
  • Новгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar