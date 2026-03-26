26 марта, 09:36

Аэропорт Домодедово временно ограничил работу для обеспечения безопасности

Домодедово. Обложка © Life.ru

В московском аэропорту Домодедово ввели органичения на приём и отправку рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что меры введены в целях безопасности. Статус рейса можно уточнить на онлайн-табло аэропорта.

Ночью временные ограничения вводились сразу в нескольких российских аэропортах. Столичные авиагавани Шереметьево и Внуково, а также петербургский Пулково работали в особом режиме — приём и отправка рейсов осуществлялись только по согласованию с профильными ведомствами. В Череповце же действовал полный запрет на взлёт и посадку воздушных судов.

Юрий Лысенко
  Новости
  • Авиаперелеты
  • Росавиация
  • ЧП
  • Происшествия
  • Москва
  • Московская область
