Аэропорт Домодедово временно ограничил работу для обеспечения безопасности

В московском аэропорту Домодедово ввели органичения на приём и отправку рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что меры введены в целях безопасности. Статус рейса можно уточнить на онлайн-табло аэропорта.

Ночью временные ограничения вводились сразу в нескольких российских аэропортах. Столичные авиагавани Шереметьево и Внуково, а также петербургский Пулково работали в особом режиме — приём и отправка рейсов осуществлялись только по согласованию с профильными ведомствами. В Череповце же действовал полный запрет на взлёт и посадку воздушных судов.