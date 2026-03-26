Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 10:04

Россиянам объяснили, когда в квартирах отключат отопление

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Специалисты Роскачества разъяснили порядок завершения отопительного сезона в российских регионах. Ключевое условие прописано в постановлении правительства: решение принимается, когда среднесуточная температура держится на отметке +8 °С на протяжении пяти дней подряд.

Даже если днём стоит яркая солнечная погода или в отдельные дни столбик термометра поднимается выше, тепло продолжат подавать до выполнения этого норматива. Об этом в беседе с RT рассказали эксперты организации.

Если после официального завершения сезона произойдёт резкое похолодание, подачу энергии могут возобновить. Однако процессы запуска и остановки систем занимают несколько дней, поэтому назвать точную дату заранее невозможно.

Перед отключением в официальных источниках публикуется соответствующее распоряжение. После его выхода следует ожидать прекращения подачи тепла в течение трёх–пяти дней. Процедура проходит поэтапно. Первыми отключают промышленные объекты, затем жилые здания — как частные, так и многоквартирные. В самую последнюю очередь тепло перестают подавать в социально значимые учреждения: детские сады, школы и больницы.

Сроки различаются по регионам — они зависят от климатических особенностей и фактической погоды в текущем году.

А ранее Life.ru писал, что в Чите 274 жилых дома остались без горячего водоснабжения и отопления. Прокуратура Забайкальского края организовала соответствующую проверку. При выявлении нарушений будут приняты меры реагирования.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Роскачество
  • ЖКХ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar