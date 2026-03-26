Зеленский: США просили Украину о защите баз на Ближнем Востоке
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
Киевский главарь Владимир Зеленский заявил, что Соединённые Штаты обращались к Украине за помощью в защите своих баз на Ближнем Востоке от иранских атак. Об этом украинский лидер рассказал в интервью французскому изданию Monde.
«К нам обратились Соединённые Штаты Америки по поводу их баз на территории ближневосточных стран. К нам также обратились Саудовская Аравия, Катар, Объединённые Арабские Эмираты, Бахрейн, Иордания, Кувейт», — сообщил Зеленский.
Он добавил, что украинские военнослужащие уже находятся в регионе. При этом глава киевского режима не уточнил, в каких именно странах и в каком формате они присутствуют.
Заявление Зеленского вступает в противоречие с позицией президента Дональда Трампа. Американский лидер утверждал, что это Киев предлагал Вашингтону свою помощь, назвав Зеленского последним человеком, от которого он хотел бы её получить. Трамп дал понять, что не видит реальной поддержки со стороны Украины, о которой заявляет Киев. Глава Белого дома подчеркнул, что все подобные заявления украинского лидера делаются исключительно в политических и пиар-целях.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.