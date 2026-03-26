Зеленский: США просили Украину о защите баз на Ближнем Востоке

Киевский главарь Владимир Зеленский заявил, что Соединённые Штаты обращались к Украине за помощью в защите своих баз на Ближнем Востоке от иранских атак. Об этом украинский лидер рассказал в интервью французскому изданию Monde.

«К нам обратились Соединённые Штаты Америки по поводу их баз на территории ближневосточных стран. К нам также обратились Саудовская Аравия, Катар, Объединённые Арабские Эмираты, Бахрейн, Иордания, Кувейт», — сообщил Зеленский.

Он добавил, что украинские военнослужащие уже находятся в регионе. При этом глава киевского режима не уточнил, в каких именно странах и в каком формате они присутствуют.