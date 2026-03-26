Россиянина направили в СИЗО за попытку дроновой атаки на военный аэродром

Энгельсский районный суд Саратовской области арестовал мужчину, которого подозревают в попытке теракта на военном аэродроме. Об этом 26 марта сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По данным следствия, фигурант действовал по заданию Киева и готовил атаку с использованием беспилотников.

Как уточнял Следственный комитет, за выполнение задания ему обещали не менее 1,5 млн рублей. Суд отправил подозреваемого под стражу на два месяца. Другие детали пока не раскрываются. Дело связано с военным аэродромом в Энгельсе, который и раньше фигурировал в сводках об атаках беспилотников.

Ранее сообщалось, что по заданию куратора из ГУР фигурант достал из тайника два квадрокоптера, две гранаты РКГ-3, два детонатора, 600 граммов взрывчатки и один ретранслятор. Ожидалось, что агент Киева установит беспилотники в десяти километрах от военного аэродрома, после чего включит их и скроется и выедет за границу.