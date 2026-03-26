Напавший на челябинскую школу подросток имел проблемы с психикой из-за отца

У 15-летнего подростка, напавшего на школу в Челябинской области, с детства наблюдались проблемы с психикой на фоне конфликтов с отцом. Об этом сообщает Telegram-канл SHOT со ссылкой на собственные источники. Известно, что он с малых лет посещал невролога.

В последние месяцы перед инцидентом девятиклассник стал замкнутым и практически ни с кем не общался. Несмотря на тяжёлую атмосферу в семье, он готовился к экзаменам и планировал поступать в юридический колледж. Его 12-летняя сестра также состояла на учёте у психиатра. В настоящее время ему проводят операцию на ногах — подробности о характере травм не уточняются.