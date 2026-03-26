Напавший на челябинскую школу подросток имел проблемы с психикой из-за отца
Сотрудник полиции.
У 15-летнего подростка, напавшего на школу в Челябинской области, с детства наблюдались проблемы с психикой на фоне конфликтов с отцом. Об этом сообщает Telegram-канл SHOT со ссылкой на собственные источники. Известно, что он с малых лет посещал невролога.
В последние месяцы перед инцидентом девятиклассник стал замкнутым и практически ни с кем не общался. Несмотря на тяжёлую атмосферу в семье, он готовился к экзаменам и планировал поступать в юридический колледж. Его 12-летняя сестра также состояла на учёте у психиатра. В настоящее время ему проводят операцию на ногах — подробности о характере травм не уточняются.
Напомним, девятиклассник выстрелил в школьницу из арбалета, после чего распылил перцовый баллончик и попытался скрыться через окно. В результате падения он сломал ноги и был госпитализирован. По данным Life.ru, нападавшим оказался 15-летний подросток, увлекающийся шахматами.
