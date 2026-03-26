Путин назвал затраты на ремонт исторических зданий «копеечными» для бизнеса

Бизнесу следует активнее включаться в сохранение объектов культурного наследия — исторических усадеб, зданий и домов, поскольку затраты на их восстановление невелики, а результат значим для культуры. С таким призывом выступил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Глава государства напомнил, что к 2030 году предстоит восстановить и вовлечь в хозяйственный оборот не менее тысячи таких объектов, чтобы вдохнуть в них новую жизнь и сохранить уникальные памятники архитектуры для будущих поколений.

«Тоже просил бы вас обратить на это внимание и принять участие в этой работе. Там деньги-то копеечные, а результат может быть значимым для культуры страны, для её будущего», — сказал Путин.