Путин назвал затраты на ремонт исторических зданий «копеечными» для бизнеса
Бизнесу следует активнее включаться в сохранение объектов культурного наследия — исторических усадеб, зданий и домов, поскольку затраты на их восстановление невелики, а результат значим для культуры. С таким призывом выступил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Глава государства напомнил, что к 2030 году предстоит восстановить и вовлечь в хозяйственный оборот не менее тысячи таких объектов, чтобы вдохнуть в них новую жизнь и сохранить уникальные памятники архитектуры для будущих поколений.
«Тоже просил бы вас обратить на это внимание и принять участие в этой работе. Там деньги-то копеечные, а результат может быть значимым для культуры страны, для её будущего», — сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что доверительное сотрудничество властей и бизнеса особенно важно на фоне кризиса на мировых рынка. До этого глава РСПП Александр Шохин заявил о желании бизнеса обсудить с президентом вопрос регулирования искусственного интеллекта. По его словам, в рамках мероприятия планируется дискуссия на эту тему.
