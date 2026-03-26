Уганда заявила о готовности присоединиться к конфликту против Ирана

Командующий армией Уганды, генерал Мухузи Кайнеругаба, сделал резонансное заявление в социальной сети X. Он сообщил, что Кампала готова вступить в военный конфликт на Ближнем Востоке, если возникнет угроза существованию Израиля.

Генерал подчеркнул, что выступает за скорейшее прекращение войны в регионе, отметив, что мир устал от конфликта. Однако он обозначил «красную линию» для своей страны.

«Мы хотим, чтобы война на Ближнем Востоке закончилась прямо сейчас. Мир устал от неё. Но любые разговоры об уничтожении или разгроме Израиля втянут нас в войну. На стороне Израиля», — написал Кайнеругаба.

