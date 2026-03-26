26 марта, 08:37

Даже «железный щит» дал сбой: в WP оценили уязвимость ПВО Израиля

Обложка © DALL-E / Life.ru

Удары Ирана по Израилю заставили усомниться в полной надежности израильской системы ПВО. К такому выводу пришла газета The Washington Post, проанализировав первые недели конфликта.

По данным издания, за первые 23 дня войны уровень перехвата иранских ракет составил около 92%. При этом отдельные прорывы показали, что даже одна из самых современных многоуровневых систем защиты в мире остается уязвимой при массированных атаках. WP пишет, что речь идет не только о технических сбоях. Среди возможных причин называют высокую нагрузку на комплексы, необходимость экономить противоракеты и ограничения самой системы в условиях большого числа целей одновременно.

Израильские власти, как отмечает газета, признают: стопроцентной защиты не существует. В таких условиях даже высокий показатель перехвата не исключает попаданий, которые вызывают новые вопросы о запасах ракет и устойчивости обороны при затяжном конфликте. Отдельно подчеркивается, что именно риск перегрузки израильской ПВО наращиваемым иранским арсеналом ранее использовался как один из аргументов в пользу эскалации. По оценке газеты, нынешние удары сделали эту угрозу более наглядной.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) отчитался о 80-й волне обстрелов с момента обострения конфликта. Элитные иранские подразделения задействовали твердотопливные ракетные системы, боевые беспилотники и высокоточные бомбы для нанесения ударов по территории Израиля. В частности, в Сети появились кадры последствий иранского удара по израильской тепловой электростанции «Огни Рабина» в районе Хадеры.

Актуальная информация о событиях на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru

