Даже «железный щит» дал сбой: в WP оценили уязвимость ПВО Израиля

Удары Ирана по Израилю заставили усомниться в полной надежности израильской системы ПВО. К такому выводу пришла газета The Washington Post, проанализировав первые недели конфликта.

По данным издания, за первые 23 дня войны уровень перехвата иранских ракет составил около 92%. При этом отдельные прорывы показали, что даже одна из самых современных многоуровневых систем защиты в мире остается уязвимой при массированных атаках. WP пишет, что речь идет не только о технических сбоях. Среди возможных причин называют высокую нагрузку на комплексы, необходимость экономить противоракеты и ограничения самой системы в условиях большого числа целей одновременно.

Израильские власти, как отмечает газета, признают: стопроцентной защиты не существует. В таких условиях даже высокий показатель перехвата не исключает попаданий, которые вызывают новые вопросы о запасах ракет и устойчивости обороны при затяжном конфликте. Отдельно подчеркивается, что именно риск перегрузки израильской ПВО наращиваемым иранским арсеналом ранее использовался как один из аргументов в пользу эскалации. По оценке газеты, нынешние удары сделали эту угрозу более наглядной.