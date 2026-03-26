Песков: Ситуация на Ближнем Востоке развивается по худшему сценарию

Ближневосточный конфликт развивается по худшему сценарию из возможных, сейчас Россия внимательно отслеживает все происходящие на поле боя события. Об этом ИС «Вести» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя события в регионе.

«Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что будет дальше, пока можно констатировать, что ситуация развивается по худшему сценарию», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что военные действия на Ближнем Востоке нужно полностью и срочно остановить, чтобы избежать дальнейших жертв среди мирного населения. В целом, отметил представитель Кремля, «эту войну нужно остановить».