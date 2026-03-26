26 марта, 13:49

Песков: Ситуация на Ближнем Востоке развивается по худшему сценарию

Проправительственная акция в Иране. Обложка © ТАСС / ЕРА

Ближневосточный конфликт развивается по худшему сценарию из возможных, сейчас Россия внимательно отслеживает все происходящие на поле боя события. Об этом ИС «Вести» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя события в регионе.

«Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что будет дальше, пока можно констатировать, что ситуация развивается по худшему сценарию», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что военные действия на Ближнем Востоке нужно полностью и срочно остановить, чтобы избежать дальнейших жертв среди мирного населения. В целом, отметил представитель Кремля, «эту войну нужно остановить».

Также Песков заверил, что Москва приветствует любые попытки достичь мира на Ближнем Востоке. Он также подчеркнул, что продолжающаяся в регионе война несёт риски для всей глобальной экономической архитектуры.

Татьяна Миссуми
