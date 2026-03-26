Первый саммит Армения — ЕС пройдёт в Ереване 4–5 мая

Первый в истории саммит Армения — Евросоюз состоится в Ереване 4–5 мая 2026 года. Об этом сообщает агентство Арменпресс.

Республику на встрече будет представлять премьер-министр Никол Пашинян, а объединение — председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз направит в Армению специалистов для «защиты от угроз» в период выборов. По её словам, союз не оставит республику наедине с иностранным вмешательством. Группа быстрого реагирования, как отметила Каллас, будет оказывать содействие армянским властям в противодействии потенциальным угрозам, включая внешнее давление и попытки повлиять на ход голосования. Парламентские выборы назначены на 7 июня.