26 марта, 13:52

Первый саммит Армения — ЕС пройдёт в Ереване 4–5 мая

Здание парламента Армении. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Harutyunov

Первый в истории саммит Армения — Евросоюз состоится в Ереване 4–5 мая 2026 года. Об этом сообщает агентство Арменпресс.

Республику на встрече будет представлять премьер-министр Никол Пашинян, а объединение — председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз направит в Армению специалистов для «защиты от угроз» в период выборов. По её словам, союз не оставит республику наедине с иностранным вмешательством. Группа быстрого реагирования, как отметила Каллас, будет оказывать содействие армянским властям в противодействии потенциальным угрозам, включая внешнее давление и попытки повлиять на ход голосования. Парламентские выборы назначены на 7 июня.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Юрий Лысенко
