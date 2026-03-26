26 марта, 14:35

Американский самолёт‑разведчик Bombardier ARTEMIS замечен над Чёрным морем

Обложка © Wikipedia / Adrian Pingstone

Обложка © Wikipedia / Adrian Pingstone

Над нейтральными водами Чёрного моря снова зафиксирован полёт самолёта дальней радиоэлектронной разведки, принадлежащего США. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских кругах.

Речь идёт о Bombardier ARTEMIS, который поднялся с аэродрома в Румынии и вышел в акваторию через точку UDROS, расположенную в зоне ответственности диспетчеров Софии. Воздушное судно совершило несколько кругов над морем, двигаясь на высоте около 11,5 километра вне трасс, предназначенных для полётов гражданской авиации.

«К настоящему моменту самолёт следует на аэродром вылета», — заметил собеседник агентства.

Самолёты США и Швеции ведут разведку у Калининградской области
Самолёты США и Швеции ведут разведку у Калининградской области

Ранее сообщалось, что шведский самолёт радиоэлектронной разведки Gulfstream IV более трёх часов находился в воздушном пространстве над Чёрным морем южнее побережья Крыма. Борт поднялся с авиабазы в Линчёпинге в 09:00 по московскому времени. Спустя чуть более двух часов он достиг акватории Чёрного моря и начал совершать круговые маневры западнее берегов Румынии и Черногории.

Наталья Афонина
