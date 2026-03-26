«Чуть не упал»: Дальнобойщик с Урала рассказал, как сорвал куш в пять миллионов
Дальнобойщик из Свердловской области выиграл пять миллионов рублей в лотерею
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Дальнобойщик из Свердловской области выиграл пять миллионов рублей в лотерею. Это не первый крупный приз мужчины — ранее он не раз становился обладателем сотен тысяч, сообщает URA.ru.
Счастливчик покупает билеты только по выходным. В тот раз он приобрёл пять штук: один выиграл 750 рублей, последний не принёс ничего. Спустя пару дней водитель решил проверить раздел с неполученными выигрышами в приложении.
«Зашёл туда и чуть не упал — пятёрку выиграл», — поделился эмоциями победитель.
Мужчина участвует в лотереях более 20 лет. По его наблюдениям, полоса везения началась после того, как он скачал мобильное приложение. За последние годы среди его призов были 250 тысяч, 100 тысяч и несколько выигрышей по 15 тысяч. Сначала дальнобойщик хотел обновить на эти деньги свою машину, но потом передумал и положил сумму на вклад. Теперь он планирует копить на отпуск.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.