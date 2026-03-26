26 марта, 14:38

«Чуть не упал»: Дальнобойщик с Урала рассказал, как сорвал куш в пять миллионов

Дальнобойщик из Свердловской области выиграл пять миллионов рублей в лотерею

Дальнобойщик из Свердловской области выиграл пять миллионов рублей в лотерею. Это не первый крупный приз мужчины — ранее он не раз становился обладателем сотен тысяч, сообщает URA.ru.

Счастливчик покупает билеты только по выходным. В тот раз он приобрёл пять штук: один выиграл 750 рублей, последний не принёс ничего. Спустя пару дней водитель решил проверить раздел с неполученными выигрышами в приложении.

«Зашёл туда и чуть не упал — пятёрку выиграл», — поделился эмоциями победитель.

Мужчина участвует в лотереях более 20 лет. По его наблюдениям, полоса везения началась после того, как он скачал мобильное приложение. За последние годы среди его призов были 250 тысяч, 100 тысяч и несколько выигрышей по 15 тысяч. Сначала дальнобойщик хотел обновить на эти деньги свою машину, но потом передумал и положил сумму на вклад. Теперь он планирует копить на отпуск.

Ищут победителя лотереи на 1,2 млрд рублей — через две недели деньги сгорят
А ранее Life.ru писал, что лавровый лист в кошельке помог москвичке выиграть в лотерею 2,8 млн рублей. Свою неожиданную удачу победительница связывает с сочетанием интуиции, везения и того самого лаврового листа, который традиционно считается символом привлечения денег.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Дарья Нарыкова
