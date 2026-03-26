Киевский режим осознал, что США предоставят гарантии безопасности только при условии вывода украинских подразделений с территории Донбасса. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Дмитриев отметил, что такая позиция не может не радовать. По его словам, украинская сторона наконец уяснила принципиальную позицию США: поддержка гарантий безопасности возможна лишь при уходе Украины из Донбасса. Глава РФПИ добавил, что российские дипломаты ведут активный диалог, стремясь найти решение конфликта на условиях, приемлемых для России.

«Это понимание, которое он озвучил вчера, в общем, не может не радовать, потому что он наконец понял, что позиция Соединённых Штатов в том, что они поддержат гарантии безопасности, только если Украина уходит из Донбасса <...>. К этому добавить, в общем-то, мало что можно», — сказал Дмитриев.

Накануне Владимир Зеленский сообщил, что Вашингтон готов обсуждать гарантии безопасности для Киева при условии вывода украинских подразделений из Донбасса. При этом украинский главарь выразил сожаление в связи с давлением, которое американский президент Дональд Трамп оказывает на Киев ради урегулирования конфликта. Позже Зеленский фактически отказался от главного условия США, заявив, что вывод ВСУ из оставшихся под их контролем районов Донбасса не обсуждается.