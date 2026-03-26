Многие уважаемые люди уже купили стационарные телефоны, заявили в «Ростелекоме»

В России на фоне периодических ограничений мобильной связи вырос спрос на установку стационарных телефонов. Об этом журналистам на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей рассказал глава «Ростелекома» Михаил Осеевский.

По его словам, компания зафиксировала заметный рост желающих подключить проводную связь, чтобы иметь стопроцентный способ оставаться на связи.

«Многие очень уважаемые люди хотят у себя поставить стационарные телефоны, потому что это просто гарантированный способ», — отметил Осеевский.

Ранее в Госдуме тоже посоветовали россиянам вспомнить про существование стационарных телефонов на фоне проблем со связью. По словам депутатов, такое сейчас происходит не только в нашей стране, «но и по всему миру», а значит, остаётся только адаптироваться.