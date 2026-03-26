Делегация ГД начала переговоры с американскими конгрессменами
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyhun
Переговоры между делегацией депутатов Госдумы и американскими конгрессменами начались. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов. По его словам, во встрече с российской стороной участвуют представители обеих партий США — и республиканцы, и демократы.
«Совсем скоро отправляемся на встречу с конгрессменами, будут представители от Соединённых Штатов Америки от двух партий — и республиканцы, и демократы. Мы тоже представляем разные партии», — сказал Чернышов на видео, опубликованном в его телеграм-канале.
Напомним, делегация Госдумы, в состав которой вошли парламентарии от разных фракций — Вячеслав Никонов, Светлана Журова и Борис Чернышов, — отправилась в Соединённые Штаты с целью возобновления диалога между странами. Члены делегации от российского парламента получили соответствующие установки от президента Владимира Путина перед рабочей поездкой в США. Депутаты совершают визит по приглашению члена Палаты представителей Конгресса Анны Паулины Луны.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.