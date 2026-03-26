В Москве эвакуировали Дом культуры ГЭС-2

В московском Доме культуры «ГЭС-2» началась эвакуация посетителей. Об этом сообщила администрация культурного учреждения.

В официальном обращении говорится, что всем находящимся в здании необходимо спокойно двигаться к ближайшему эвакуационному выходу, подсвеченному зелёным световым табло. Всего по периметру Дома культуры расположено 32 выхода.

«В ближайшее время мы сообщим о режиме работы», — добавили в администрации, приложив карточки с правилами поведения.

Ранее в Севастополе произошёл пожар в многоквартирном доме после взрыва. Огонь удалось полностью потушить, после чего начались работы по разбору конструкций в соседнем здании.