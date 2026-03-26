Суд в Москве арестовал блогершу за пропаганду религиозного превосходства

Таганский районный суд Москвы назначил 10 суток административного ареста блогерше Веронике Герасимовской. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

По данным суда, её признали виновной в возбуждении ненависти либо вражды по признакам религиозной принадлежности.

«Суд назначил наказание в виде административного ареста на срок 10 суток», — говорится в сообщении. Как установила инстанция, блогерша в своём телеграм-канале распространяла высказывания, в которых негативно оценивается человек или группа лиц по отношению к религии. Герасимовская вину признала.

Ранее выборгский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в публичных призывах к террористической деятельности. По версии следствия, в июне прошлого года фигурант, реагируя на публикации в одном из Telegram-каналов, призывал пользователей мессенджера совершать теракты. В отношении него возбуждено уголовное дело по трем эпизодам, предусмотренным частью 2 статьи 205.2 УК РФ.