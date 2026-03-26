ФСИН опровергла информацию об исчезновении осуждённого за поджог Корана Журавеля

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) официально опровергла информацию об исчезновении осуждённого Никиты Журавеля. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой ведомства.

«Распространяемая в СМИ и сети Интернет информация о том, что осуждённый Журавель Н. «бесследно исчез», не соответствует действительности», — подчеркнули во ФСИН.

В ведомстве уточнили, что Журавель продолжает отбывать наказание в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы России в соответствии с законодательством. Сведения о месте его нахождения были направлены матери осуждённого в установленном порядке в течение четырёх суток после прибытия в учреждение. Кроме того, 21 января 2026 года он уже получил письмо от родственницы.

Напомним, член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачёва получила письмо с обращением о якобы исчезновении Никиты Журавеля — фигуранта дела о сожжении Корана. По словам правозащитницы, в документе указано, что с декабря 2025 года ни родные осуждённого, ни его защитник не получали от него известий. Автор обращения также усомнился в том, что Журавель вообще жив.

Как сообщал Life.ru, в мае 2023 года в Волгограде силовики задержали Журавеля, который сжёг Коран у мечети. На допросе он заявил, что совершил этот акт за вознаграждение по заданию украинских спецслужб. Фигуранту было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 148 УК РФ (оскорбление религиозных чувств верующих). Впоследствии дело передали в управление СК по Чеченской Республике, а обвиняемого этапировали в СИЗО Грозного. Позже ему дополнительно инкриминировали государственную измену. 25 ноября суд приговорил Никиту Журавеля к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.