Цены на бензин и дизель в Мексике выросли до 10% из-за войны в Иране

Стоимость автомобильного топлива в Мексике растёт с начала эскалации кризиса вокруг Ирана. Об этом сообщает газета La Jornada. Больше всего подорожали высокооктановый бензин и дизельное топливо.

Бензин марки Premium, который соответствует российскому АИ-95, и дизель подорожали на 7–10%. Сейчас литр премиального бензина стоит 28 песо — примерно 130 рублей по текущему курсу. В некоторых регионах дизель достиг цены в 30 песо — около 139 рублей.

Самый популярный в стране бензин марки Magna, аналог АИ-92, стоит 24 песо за литр — примерно 111 рублей. Власти Мексики продлили добровольное соглашение с 96% автозаправок. Эти станции обязались держать цену ниже 24 песо за литр.

Тем временем российские власти снова рассматривают запрет на экспорт бензина для нефтеперерабатывающих компаний. Сейчас такое ограничение действует только для трейдеров — компаний, которые не производят топливо сами. Запрет для трейдеров продлится до 31 июля 2026 года. А с 31 января власти разрешили нефтепроизводителям экспортировать бензин досрочно.