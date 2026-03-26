Голливуд остался в прошлом: Церемония «Оскар» сменит прописку

Церемония вручения премии «Оскар» с 2029 по 2039 год будет проходить в театре Peacock в центре Лос-Анджелеса. Об этом объявили Академия кинематографических искусств и наук и компания AEG, управляющая площадкой.

До этого церемония много лет проходила в театре «Долби» в Голливуде — историческом центре американской киноиндустрии.