Голливуд остался в прошлом: Церемония «Оскар» сменит прописку
Церемония «Оскар» переедет из Голливуда в центр Лос-Анджелеса
Церемония вручения премии «Оскар» с 2029 по 2039 год будет проходить в театре Peacock в центре Лос-Анджелеса. Об этом объявили Академия кинематографических искусств и наук и компания AEG, управляющая площадкой.
До этого церемония много лет проходила в театре «Долби» в Голливуде — историческом центре американской киноиндустрии.
На прошедшей церемонии «Оскар-2026» лучшим актёром был признан Майкл Б. Джордан за роль в фильме «Грешники». Статуэтку за лучшую женскую роль получила Джесси Бакли, сыгравшая в драме «Хамнет». Эта картина ранее уже была отмечена двумя «Золотыми глобусами», а сама Бакли — как лучшая актриса в драматическом жанре. Награду как главный фильм года забрала драма «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо в главной роли.
