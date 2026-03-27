Хуситы заявили о готовности вступить в войну на Ближнем Востоке
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex
Лидер йеменских хуситов Абдул-Малик аль-Хуси сообщил — движение «Ансар Аллах» готово начать военные действия на Ближнем Востоке, если сложится такая ситуация. Об этом написала газета L'Orient-Le Jour.
«При малейшем развитии событий в ходе конфликта, требующем военного ответа, мы незамедлительно вмешаемся <...> как мы делали это на предыдущих этапах», — сказал аль-Хуси.
Он не уточнил, какие именно операции может провести группировка.
Ранее хуситы объявили о готовности заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив. Но только для стран, которые участвуют в агрессии против Палестины, Ливана и Ирана. Йемен изучает все способы поддержать Исламскую Республику в её противостоянии с США и Израилем.
