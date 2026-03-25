Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 23:05

Политолог Ташиян рассказал, какой удар могут нанести хуситы по США и Европе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohammad Bash

Движение йеменских хуситов «Ансар Алла» имеет стратегическое значение для Ирана в качестве «козыря» в войне с Соединёнными Штатами и Израилем. Такое мнение высказал в беседе с «Лентой.ру» сотрудник Института государственной политики и международных отношений имени Иссама Фареса при Американском университете Бейрута Егия Ташиян.

«Хуситы не обладают военно-морскими силами, чтобы полностью перекрыть пролив, но они могут конфисковывать суда, наносить по ним удары или частично нарушать движение грузов через пролив. Тем не менее вступление хуситов в войну зависит от уровня эскалации конфликта между Ираном и США. Поэтому Тегеран пока не использовал этот козырь», — заявил Ташиян.

По мнению эксперта, в рамках этой морской блокады, торговые и военные корабли, включая авианосцы, направляющиеся к американским портам, могут быть остановлены. Что окажет огромное влияние на мировую экономику, особенно на Европу, так как, к примеру, через Баб-эль-Мандебский пролив проходит 12% мировой торговли.

Трамп заявил, что Иран согласился не добиваться получения ядерного оружия
А ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что смену политического режима в Иране можно считать свершившимся фактом — к руководству пришли новые лидеры. До этого республиканец похвастался «подарком» со стороны иранской стороны, связанным с нефтью и идущими переговорами.

Актуальная информация о событиях на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar