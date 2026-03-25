Политолог Ташиян рассказал, какой удар могут нанести хуситы по США и Европе

Движение йеменских хуситов «Ансар Алла» имеет стратегическое значение для Ирана в качестве «козыря» в войне с Соединёнными Штатами и Израилем. Такое мнение высказал в беседе с «Лентой.ру» сотрудник Института государственной политики и международных отношений имени Иссама Фареса при Американском университете Бейрута Егия Ташиян.

«Хуситы не обладают военно-морскими силами, чтобы полностью перекрыть пролив, но они могут конфисковывать суда, наносить по ним удары или частично нарушать движение грузов через пролив. Тем не менее вступление хуситов в войну зависит от уровня эскалации конфликта между Ираном и США. Поэтому Тегеран пока не использовал этот козырь», — заявил Ташиян.

По мнению эксперта, в рамках этой морской блокады, торговые и военные корабли, включая авианосцы, направляющиеся к американским портам, могут быть остановлены. Что окажет огромное влияние на мировую экономику, особенно на Европу, так как, к примеру, через Баб-эль-Мандебский пролив проходит 12% мировой торговли.

А ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что смену политического режима в Иране можно считать свершившимся фактом — к руководству пришли новые лидеры. До этого республиканец похвастался «подарком» со стороны иранской стороны, связанным с нефтью и идущими переговорами.