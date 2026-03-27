В аэропортах Ярославля и Череповца сняли ограничения на полёты

В аэропортах Ярославля и Череповца сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов. В настоящий момент обе воздушные гавани работают в штатном режиме.

Ранее аэропорты Санкт-Петербурга, Калуги и Пскова вернулись к работе. Сейчас все аэродромы работают в обычном режиме. Пассажиры могут уточнять информацию о рейсах на электронных табло.