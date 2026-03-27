Спрос на дома из контейнеров в России вырос на 60% за два года

Спрос на дома из морских контейнеров в России за последние два года вырос на 60%, сообщили специалисты по продаже таких объектов. Покупатели все чаще рассматривают их как альтернативу кирпичным постройкам и каркасным вариантам, которые заметно подорожали. За полгода цены на такие решения увеличились в среднем на 300–500 тысяч рублей.

Одним из ключевых преимуществ называют упрощенную регистрацию. Такие строения нередко оформляют как временные, поскольку у них нет полноценного основания и подключения к постоянным сетям. В этом случае согласование проходит быстрее, а разрешение на строительство не требуется. Это значительно упрощает оформление.

Дополнительным фактором остается стоимость. Базовый вариант можно приобрести примерно за 140 тысяч рублей, более просторные — около 500 тысяч. Готовые проекты с отделкой и коммуникациями стоят от 900 тысяч до 1,5 млн рублей. При этом установить конструкцию на участке можно за несколько часов и при необходимости перевезти в другое место, пишет Baza.

