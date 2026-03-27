В Таиланде произошло резкое подорожание топлива — 26 марта местные регуляторы сократили субсидии, а правительство отпустило цены, отказавшись от установления потолков. В результате стоимость дизеля выросла на 18%, а бензина (газохола) — на 14–22% в зависимости от марки. В абсолютных цифрах цена подскочила на 6 бат за литр, пишет Telegram-канал Baza.

Топливный кризис в Таиланде ударит по кошелькам российских туристов. Фото © Telegram / Baza

Российские туристы столкнулись с этим повышением цен достаточно неожиданно. Многие узнали о грядущем повышении ночью и тут же отправились на заправки, чтобы успеть залить топливо по старым расценкам. На АЗС выстроились километровые очереди из автомобилей и мотоциклов, а некоторые станции вовсе приостановили продажу до утра, чтобы стартануть уже с новыми ценами.

Поскольку Таиланд импортирует практически 100% потребляемого топлива, страна оказалась заложницей мировых цен. Ситуация обострилась на фоне эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном: главная нефтяная артерия — Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировой нефти, оказалась под ударом, что спровоцировало резкий скачок стоимости сырья.

Предположительно, вслед за топливом подорожают практически все услуги, завязанные на туристической отрасли. В ближайшее время стоит ждать роста цен на такси и трансферы, а также на морские прогулки на катерах и спидботах — их организаторы уже обсуждают повышение тарифов в связи с удорожанием дизеля. Не избежат подорожания и продукты в магазинах и кафе: доставка еды, осуществляемая курьерами на скутерах, также станет дороже, поскольку расходы на бензин растут. По предварительным оценкам, общий рост трат для туристов может составить 15–20%.

На фоне обострения кризиса вокруг Ирана и в Мексике продолжает дорожать автомобильное топливо. Наибольший рост цен зафиксирован на высокооктановый бензин и дизель: они прибавили 7–10%. В частности, марка Premium, соответствующая российскому АИ-95, сейчас продаётся по 28 песо за литр — около 130 рублей по текущему курсу. В ряде регионов дизельное топливо достигло отметки в 30 песо (примерно 139 рублей за литр).