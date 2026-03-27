Терапевт объяснила, по каким внешним признакам заподозрить повышенный холестерин

Многие пациенты уверены: если ничего не болит, значит, со здоровьем всё в порядке. Однако гиперхолестеринемия коварна именно своим бессимптомным течением на ранних стадиях. Врач-терапевт Красногорской клинической больницы Елена Перченко в беседе с «Радио 1» объяснила, что внешние проявления замечаются только тогда, когда процесс уже запущен.

Показатель общего холестерина выше 5,2 ммоль на литр считается повышенным. При длительном течении избыточные соединения начинают оседать на стенках сосудов, формируется атеросклеротическая бляшка, которая сужает просвет и нарушает кровоток.

Симптомы напрямую зависят от того, какой сосуд оказался заблокирован. При поражении головного мозга пациент жалуется на головные боли, головокружение, снижение памяти и работоспособности. Если страдают сосуды нижних конечностей, возникают боли в ногах и перемежающаяся хромота. При проблемах с коронарным руслом появляются боли за грудиной, сердцебиение, одышка и отёки.

Особое внимание врач советует обратить на изменения кожи и глаз. Жёлтые бляшки на веках (ксантелазмы), уплотнения под кожей (ксантомы) или отложение холестерина по краю роговицы могут указывать на проблему.

Самый опасный период — когда симптомов ещё нет, а атеросклероз уже развивается. На начальных этапах человек не догадывается о болезни и даже не приходит на бесплатную диспансеризацию. К врачу он обращается только после сужения сосуда, когда выставляется уже не гиперхолестеринемия, а конкретный диагноз.

