Пентагон планирует забросить на Ближний Восток ещё десятки тысяч солдат

Американские власти рассматривают возможность отправить ещё десять тысяч военнослужащих на Ближний Восток, сделать это планируется в ближайшее время. Об этом пишет Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.

«(Сотрудник Пентагона — прим. Life.ru) ожидает, что решение будет принято на следующей неделе, и заявил, что войска будут из других боевых частей, чем те, которые уже были направлены в регион», — сказано в тексте.

Ранее в Румынию прибыли первые три самолёта Boeing KC-135 Stratotanker после того, как страна дала своё согласие на размещение у себя на территории дополнительных американских военных частей и боевой авиации для продолжения военной кампании Вашингтона против Ирана.