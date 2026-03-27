Пентагон планирует забросить на Ближний Восток ещё десятки тысяч солдат
Axios: США планируют отправить ещё 10 тысяч военных на Ближний Восток
Американские власти рассматривают возможность отправить ещё десять тысяч военнослужащих на Ближний Восток, сделать это планируется в ближайшее время. Об этом пишет Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.
«(Сотрудник Пентагона — прим. Life.ru) ожидает, что решение будет принято на следующей неделе, и заявил, что войска будут из других боевых частей, чем те, которые уже были направлены в регион», — сказано в тексте.
Ранее в Румынию прибыли первые три самолёта Boeing KC-135 Stratotanker после того, как страна дала своё согласие на размещение у себя на территории дополнительных американских военных частей и боевой авиации для продолжения военной кампании Вашингтона против Ирана.
