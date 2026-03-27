Минздрав: Состояние пострадавшей и нападавшего в челябинской школе стабильное
Состояние девятиклассника, совершившего нападение на одноклассницу в школе Челябинска, и самой пострадавшей девочки оценивается как стабильное. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Оба подростка госпитализированы и находятся под наблюдением специалистов Челябинской областной детской клинической больницы.
«Состояние детей стабильное, они находятся под присмотром специалистов Челябинской областной детской клинической больницы», — сказала собеседница РИА «Новости».
Напомним, в Челябинске школьник выстрелил в одноклассницу из ракетницы и сбежал через окно. В результате падения нападавший получил серьёзные травмы — у него диагностированы переломы ног. Всего пострадали пять человек, троим оказали помощь на месте, девочку госпитализировали.
