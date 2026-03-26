Напавший на школу в Челябинске подросток воспитывался в благополучной семье
Подросток, напавший на школу в Челябинске, воспитывался в полной и благополучной семье. Об этом рассказал коллега его отца в беседе с RG.ru. Мужчина поделился, что работает с отцом мальчика на одном предприятии.
«Он — справедливый, добрый, спокойный человек», — охарактеризовал коллега родителя. По словам знакомого, мужчина поддерживал доброжелательную атмосферу и в своей семье.
Собеседник признался, что находится в шоке от произошедшего. Он предположил, что мальчика могли обижать, что и привело к трагедии.
Напомним, в Челябинске школьник выстрелил в одноклассницу из арбалета и сбежал через окно. В результате падения нападавший получил серьёзные травмы — у него диагностированы переломы ног. Кроме того, подросток был вооружён ракетницей. Всего пострадали пять человек, троим оказали помощь на месте. Девочку госпитализировали.
