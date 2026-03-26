Напавший на школу в Челябинске подросток воспитывался в благополучной семье

Подросток, напавший на школу в Челябинске, воспитывался в полной и благополучной семье. Об этом рассказал коллега его отца в беседе с RG.ru. Мужчина поделился, что работает с отцом мальчика на одном предприятии.

«Он — справедливый, добрый, спокойный человек», — охарактеризовал коллега родителя. По словам знакомого, мужчина поддерживал доброжелательную атмосферу и в своей семье.

Собеседник признался, что находится в шоке от произошедшего. Он предположил, что мальчика могли обижать, что и привело к трагедии.