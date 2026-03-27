Золотая Анапа: ФАС просят проверить заоблачные цены на отдых в отелях Кубани
Правозащитный центр «Сорок Сороков» обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить обоснованность роста цен на гостиничные услуги в Анапе. Общественники усмотрели признаки нарушения закона «О защите конкуренции» в действиях местных отельеров. Текст обращения есть в распоряжении Life.ru.
По данным открытых источников и экспертных оценок, стоимость размещения в премиум-отелях (4–5 звёзд) на юге России, включая Анапу, за год выросла на 20–25%. На майские праздники в пятизвёздочных гостиницах цены подскочили до 20%, в бюджетном сегменте — на 10%, а в июле в трёхзвёздочных отелях ожидается дополнительный рост ещё на 20%.
При этом, как отмечается в обращении, данные о спросе выглядят противоречиво. Доля российских курортов (включая Анапу) в общем объёме продаж организованных туров на летний сезон снизилась с 10% до 6–8% по сравнению с прошлым годом, а общий объём продаж туров по России и ближнему зарубежью сократился на 15%. Ранние бронирования в Анапе выросли на 20,7% — этот показатель оценивается как умеренный, ниже прошлогодних значений.
По мнению заявителей, рост цен на 20–25% при инфляции в 5,59% и противоречивой динамике спроса требует проверки на экономическую обоснованность. В «Сорока Сороков» считают, что отельеры могли нарушить статьи 10 и 11 закона «О защите конкуренции», установив тарифы без учёта реальных рыночных факторов.
Общественники просят ФАС провести проверку, при выявлении нарушений — возбудить дело и привлечь виновных к ответственности, а также уведомить их о результатах в установленный срок.
В этом году открытие пляжного сезона в Анапе может затянуться — зоны для отдыхающих и акваторию предстоит проверить на наличие остатков нефтепродуктов. Мэр города прогнозирует, что на полную замену загрязнённого песка потребуется три месяца.
