Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 09:41

Песков: США стремятся получить контроль над мировой энергоинфраструктурой

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Соединённые Штаты нацелены на получение контроля над международной энергетической инфраструктурой. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, комментируя намерения Вашингтона в отношении «Северных потоков» и энергетических рынков.

«США тяготеют к тому, чтобы получить под свой контроль международную энергетическую инфраструктуру — это очевидно», — сказал Песков.

«Открытая претензия»: Штаты маргинализируют РФ в энергетике, заявил Лавров
Ранее Лавров заявил, что США хотят забрать себе «Северные потоки». Министр напомнил, что в 2022 году трубопроводы были атакованы украинскими диверсантами при очевидной поддержке западных спецслужб. Это были целенаправленные действия, подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • США
  • Подрыв газопроводов «Северный поток»
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar