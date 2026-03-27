Соединённые Штаты нацелены на получение контроля над международной энергетической инфраструктурой. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, комментируя намерения Вашингтона в отношении «Северных потоков» и энергетических рынков.

«США тяготеют к тому, чтобы получить под свой контроль международную энергетическую инфраструктуру — это очевидно», — сказал Песков.

Ранее Лавров заявил, что США хотят забрать себе «Северные потоки». Министр напомнил, что в 2022 году трубопроводы были атакованы украинскими диверсантами при очевидной поддержке западных спецслужб. Это были целенаправленные действия, подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.