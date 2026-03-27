Россия остаётся надёжным гарантом энергобезопасности в мире, заявил Песков
Обложка © Life.ru
Россия продолжает выполнять функции стабильного поставщика энергоресурсов на мировой арене, несмотря на любые внешние обстоятельства. Такую позицию озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Россия остаётся надёжным гарантом энергобезопасности во всем мире, несмотря ни на что», — заявил пресс-секретарь президента на брифинге.
Также Песков заверил, что Москва приветствует любые попытки достичь мира на Ближнем Востоке. Он также подчеркнул, что продолжающийся в регионе военный конфликт создаёт угрозы для всей глобальной экономической системы.
