Телеведущая Оксана Фёдорова поделилась рецептом семейного счастья

Телеведущая Оксана Фёдорова в этом году отмечает 15-летие брака. В интервью Леди Mail она раскрыла секрет крепких отношений и дала совет молодым парам.

По словам звезды, умение слушать друг друга и прощать — основа крепкого союза. Но прежде всего важно научиться слушать и прощать самого себя. Иначе есть риск свести свою роль в браке к бесконечным попыткам подстроиться под партнёра, а это путь в никуда.

В семье Фёдоровой отношения строятся на доверии и уважении. Недопонимания случаются, как и у всех, но супруги всегда открыто обсуждают проблемы и ищут компромиссы. Главные семейные традиции — совместные ужины, праздники и путешествия. Именно они объединяют и дарят радость.

Молодым парам телеведущая посоветовала быть терпимыми, но не бояться честно говорить о своих чувствах. Она призвала всегда поддерживать друг друга и относиться к семье как к величайшей ценности.

