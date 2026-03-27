Заслуженный строитель РФ раскрыл, чем обернётся проживание в морском контейнере

Россияне стали массово скупать морские контейнеры для проживания на фоне высоких цен на дачные дома и стройматериалы. Заслуженный строитель России Азарий Лапидус в беседе с «Москвой 24» объяснил плюсы и минусы подобного жилья.

По его словам, при правильной обработке металла конструкция простоит десятки лет — учитывая, в каких условиях их перевозят через океан, долговечность обеспечена. Главная проблема — недостаточная вентиляция. Кроме того, контейнер требует обязательной внешней теплоизоляции: без неё зимой будет холодно, а летом — жарко.

Водоснабжение, водоотведение и электрику подвести можно без проблем. Сложности могут возникнуть со слабыми токами: из-за металлических стен может понадобиться дополнительный роутер и оборудование для интернета и телевидения. Все коммуникации придётся прокладывать самостоятельно.

Покупателей привлекает упрощенная регистрация — контейнер нередко оформляют как некапитальный объект, поскольку у него нет полноценного фундамента и подключения к постоянным инженерным сетям. Однако банки вряд ли будут выдавать кредиты на такую недвижимость.

При правильном подходе контейнер можно превратить в комфортное и долговечное жильё, но важно понимать: это будет нестандартное решение, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что спрос на дома из контейнеров в РФ вырос на 60% за два года. Покупатели всё чаще рассматривают их как альтернативу кирпичным постройкам и каркасным вариантам, которые заметно подорожали.