«Два Тейлора Лотнера?» Звезда «Сумерек» намекнул на рождение сына от медсестры

Американский актёр Тейлор Лотнер, известный по киноленте «Сумерки», готовится впервые стать отцом. Свои совместные фото с супругой Тейлор Доум он показал в Сети. На них пара обнимается и держит в руках УЗИ-снимок малыша.

Лотнер с сизбранницей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ taylorlautner

«Что может быть лучше, чем два Тейлора Лотнера?» — сказано под фото. Подписчики сразу предположили, что пара ждёт мальчика.

Сейчас Лотнеру 34 года. Со своей избранницей он познакомился в в 2018 году. Девушка работала простой медсестрой и не имела никакого отношения к киноиндустрии. Свадьба состоялась в 2021 году. До этого у актёра были непродолжительные романы, при этом поклонники всегда отмечали в артисте семейственность и верность партнёршам.

