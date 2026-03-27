«Два Тейлора Лотнера?» Звезда «Сумерек» намекнул на рождение сына от медсестры
Актёр из «Сумерек» Тейлор Лотнер и его избранница ждут первенца
Обложка © ТАСС / IMAGO/MediaPunch
Американский актёр Тейлор Лотнер, известный по киноленте «Сумерки», готовится впервые стать отцом. Свои совместные фото с супругой Тейлор Доум он показал в Сети. На них пара обнимается и держит в руках УЗИ-снимок малыша.
Лотнер с сизбранницей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ taylorlautner
«Что может быть лучше, чем два Тейлора Лотнера?» — сказано под фото. Подписчики сразу предположили, что пара ждёт мальчика.
Сейчас Лотнеру 34 года. Со своей избранницей он познакомился в в 2018 году. Девушка работала простой медсестрой и не имела никакого отношения к киноиндустрии. Свадьба состоялась в 2021 году. До этого у актёра были непродолжительные романы, при этом поклонники всегда отмечали в артисте семейственность и верность партнёршам.
Ранее сообщалось, что актриса Лиза Моряк и режиссёр Сарик Андреасян, уже воспитывающие двух дочерей, объявили о скором пополнении в семье. Пара поделилась радостной новостью в своих социальных сетях.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.