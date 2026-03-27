Форвард «Салавата Юлаева» Кузнецов наказан за непристойный жест болельщикам

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов пропустит один матч плей-офф КХЛ за непристойный жест в ходе второго матча серии первого раунда Кубка Гагарина против екатеринбургского «Автомобилиста». Решение об остранении игрока принял спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги.

33-летний форвард сделал провокационный жест орального секса рукой в адрес болельщиков, которые якобы первыми оскорбили его с трибун. Также за непристойное поведение Кузнецов будет оштрафован. Сам игрок никак не прокомментировал свой жест, но и извиняться не стал.

Во втором матче серии «Салават Юлаев» победил на выезде со счётом 1:0. Таким образом счёт в серии стал 1-1. Третья игра состоится сегодня на площадке уфимцев.

На Кубани юного пловца дисквалифицировали из-за надписи на плавках на английском

Татьяна Миссуми
