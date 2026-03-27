27 марта, 11:48

Экс-гитариста «А-Студио» Садвакасова задержали в Москве за пьяную езду

Тамерлан Садвакасов. Обложка © astudio

В Москве задержали бывшего солиста и гитариста группы «А-Студио» Тамерлана Садвакасова. Его остановили сотрудники Госавтоинспекции за нарушение правил дорожного движения, сообщает телеграм-канал РЕН ТВ.

По данным источника, инцидент произошёл на Волоколамском шоссе около пяти часов утра. Артист отказался пройти медицинское освидетельствование, после чего его доставили в отдел полиции и составили административный протокол.

Сын основателя «А-Студио» Баглана Садвакасова несколько лет выступал в составе коллектива, а затем начал сольную карьеру, выпустив несколько музыкальных релизов.

Ранее Life.ru сообщал, что в Хакасии нетрезвый водитель без прав попытался скрыться от инспекторов ДПС и устроил бесшабашный заезд. Но когда машина перескочила на огромной скорости через бордюр, то у неё отлетел бампер, после чего лихачу пришлось остановиться.

