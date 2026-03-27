Экс-гитариста «А-Студио» Садвакасова задержали в Москве за пьяную езду

В Москве задержали бывшего солиста и гитариста группы «А-Студио» Тамерлана Садвакасова. Его остановили сотрудники Госавтоинспекции за нарушение правил дорожного движения, сообщает телеграм-канал РЕН ТВ.

По данным источника, инцидент произошёл на Волоколамском шоссе около пяти часов утра. Артист отказался пройти медицинское освидетельствование, после чего его доставили в отдел полиции и составили административный протокол.

Сын основателя «А-Студио» Баглана Садвакасова несколько лет выступал в составе коллектива, а затем начал сольную карьеру, выпустив несколько музыкальных релизов.

