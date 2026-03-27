Овчинников рассказал о своей последней встрече с Жириновским и приглашении в ЛДПР

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников вспомнил, как в 2006 году его пытались вовлечь в политику. По словам экс-футболиста в программе «Спорт-Экспресса» «Разговор по пятницам», в тот период он уже завершал карьеру и выступал за московское «Динамо».

«Тренировались на Малой арене. Вдруг подошёл плечистый мужчина: «Вас в кафе Владимир Вольфович ждёт». На всякий случай переспросил: «Кто-кто?» — «Жириновский». Видно, охранника подослал», — рассказал спортсмен.

Когда он зашёл в кафе, лидер ЛДПР уже сидел в компании нескольких людей. По его словам, Жириновский сразу предложил ему вступить в партию. Футболист ответил отказом, объяснив, что ещё играет и политика не его призвание. На что Владимир Вольфович заметил, что потом может быть поздно, однако Овчинников развернулся и ушёл, и больше их пути не пересекались.

