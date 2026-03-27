Поношенное бельё: Психолог объяснила, где проходит грань между фетишизмом и патологией

Россияне обнаружили в продаже на одном из маркетплейсов комплекты поношенного женского нижнего белья. Покупатели активно оставляют комментарии в карточке товара и даже прикрепляют фото. Психолог Вероника Ахметова в интервью РИАМО объяснила, в каких случаях интерес к таким вещам можно считать нормой.

По словам специалиста, поношенные носки или бельё могут быть пределом нормы, если фетишизм выступает как игра или дополнение к интимной жизни. Когда человек использует запах или ткань как катализатор возбуждения в безопасной среде — с партнёром или наедине — и это не мешает ему строить отношения, работать и жить обычной жизнью, такой вариант считается допустимым.

Это часто связано с естественными механизмами: запах пота, феромоны или текстура ткани могут выступать стимулом, усиливающим влечение. Формирование высокоспецифического триггера возбуждения в рамках нормы допустимо.

О расстройстве можно говорить, когда это становится обязательным условием: без конкретного предмета эрекция или оргазм становятся невозможными. Тревожный признак — когда человек испытывает сильный стыд, тревогу, отвращение к своему влечению, страдает от этого, но не может ни интегрировать это в жизнь, ни отказаться.

Увлечение становится проблемой, если человек вторгается в чужое личное пространство, крадёт вещи или вовлекает в процесс ничего не подозревающих людей. В большинстве случаев такие предпочтения формируются через импринтинг — запечатление раннего сексуального опыта. Если стимул совпал, мозг фиксирует связь: запах равен возбуждению и разрядке. Это можно считать вариантом нормы, если всё укладывается в этические рамки, безопасно и происходит по обоюдному согласию.

Тем не менее одежда с сильным запахом может вызывать зуд и сыпь. По словам специалиста, аромат в одежде обеспечивают соединения, фиксирующиеся в волокнах и постепенно высвобождающиеся при носке. Обладатели чувствительной кожи, пациенты с атопическим дерматитом или склонностью к аллергии находятся в группе риска.