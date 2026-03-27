«Вы дюймовочка»: Ольга Орлова дала совет подписчице, переживающей из-за роста
Ольга Орлова призналась, что у неё были комплексы из-за роста
Ольга Орлова. Обложка © VK / Ольга Орлова
Певица Ольга Орлова призналась, что в юности комплексовала из-за невысокого роста. Об этом она рассказала у себя в соцсетях.
По словам экс-солистки «Блестящих», она с 14 лет была недовольна своей внешностью, но в последствии сменила отношение и стала воспринимать свои особенности как достоинства. Одна из подписчиц рассказала Ольге, что её рост 156 см, и недавно парень назвал её в компании «карликом». Артистка призналась, что знакома с подобным.
«В школе бывало. Не каждому дебилу нужно отвечать. У нас с вами, кстати, одинаковый рост. Наслаждайтесь, вы — Дюймовочка», — написала артистка.
Иногда невысокий рост становится преимуществом. К примеру, такие люди очень компактны.
