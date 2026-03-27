Клиенты обвинили «Почту России» в подсовывании договоров на кредиты

Клиенты «Почты России» жалуются на навязывание кредитных карт при получении посылок. По их словам, сотрудники подсовывают бланки анкет с уже проставленным согласием, а в случае отказа не выдают отправление. Об этом пишет Mash.

Видео © Telegram / Mash

Один из пострадавших, москвич Александр, рассказал телеграм-каналу, что в отделении на Нагатинской набережной ему предложили заполнить анкету на мультиподпись якобы для удобства получения корреспонденции. Внизу оказался договор на выдачу кредитки и передачу данных банку. Мужчина прочитал мелкий шрифт и зачеркнул лишнее.

На его вопросы сотрудники ответили, что такой бланк им выдала бездушная машина. Посылку ему не отдали — пришлось требовать со скандалом, предъявляя паспорт. Александр написал жалобы в Центробанк, прокуратуру и Роспотребнадзор.

