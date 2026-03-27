В парламенте Польши хотят выставить счёт Трампу за космические цены на топливо

В Польше призывают подумать над тем, чтобы предъявить американскому лидеру Дональду Трампу «счёт» за космический скачок цен на энергоресурсы, произошедший после атаки США и Израиля на Иран. С такой инициативой выступила депутат Сейма (нижней палаты парламента) от правящей Гражданской коалиции Клавдия Яхира.

«Самый важный вопрос — предъявим ли мы счёт президенту Трампу за то, что он спровоцировал топливный кризис, за который платят польские налогоплательщики», — возмутилась чиновница во время заседания в парламенте по вопросу цен на топливо.

Сейчас стоимость дизеля в Польше достигла отметки в 8,69 злотых ($2,34) за литр, что стало новым рекордом в данной сфере. Варшава разрабатывает меры по стабилизации ситуации, в частности будет снижаться НДС на топливо и акцизы на бензин.

Ранее Life.ru писал, что конфликт на Ближнем Востоке провоцирует дефицит удобрений и сахара, а не только подстёгивает цены на топливо. Аналитики фиксируют рекордный рост цен на полимеры и агрохимию, что неизбежно скажется на конечной стоимости товаров по всему миру.