Производителя жизненно важного «Ацикловира» обвинили в финансировании ВСУ

«Биннофарм Групп» направила обращение в Администрацию президента с просьбой передать фармкомбинат «Акрихин» под внешнее управление. Речь идёт о предприятии, принадлежащем польской Polpharma Group, работающей через нидерландскую юрисдикцию.

В компании утверждают, что иностранный владелец направляет доходы, полученные в России, на поддержку Украины. В качестве аргумента приводятся заявления Polpharma 2022 года о помощи Украине и прекращении инвестиций в РФ.

По данным «Биннофарма», объём продаж «Акрихина» в 2025 году достиг 37 миллиардов рублей. В портфеле производителя — более двухсот лекарств, значительная часть которых входит в перечень жизненно важных. Среди них — «Ацикловир», «Капотен», «Глиформин» и другие препараты.

Также в письме говорится о рисках, связанных с перерегистрацией товарных знаков и интеллектуальной собственности за рубежом. В компании считают, что это может осложнить выпуск лекарств и потребовать принудительных лицензий для продолжения производства.

На этом фоне «Биннофарм» предлагает передать 100% акций под внешнее управление с возможной передачей российской структуре. В «Акрихине» заявили, что считают обвинения необоснованными. Там подчеркнули, что предприятие «всегда поддерживает основные направления госполитики», а также реализует стратегию «Фарма-2030» и занимается благотворительными проектами, пишет «Коммерсант».

