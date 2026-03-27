«Ввели в заблуждение»: Конгрессмены покинули закрытое заседание по Ирану в знак протеста

В США 25 марта прошло закрытое заседание по Ирану, которое некоторые участники покинули досрочно в знак протеста. Как сообщает Daily Mail, раскрытые на встрече детали оказались «шокирующими» и разошлись с официальной позицией Вашингтона.

«Нам сказали, что ядерное оружие не является целью», — заявили собеседники, отметив, что неоднократно заявлялось обратное.

Конгрессвумен Нэнси Мейс покинула зал, заявив: «Нас всех ввели в заблуждение». Анонимный участник встречи призвал Белый дом ответить на вопросы об острове Харк, ядерных материалах Ирана и смене режима. По его словам, полученные ответы «взорвут мозги», если станут известны СМИ.

Председатель комитета по вооруженным силам Майк Роджерс после брифинга был взволнован и жаловался на нехватку ответов. Сенатор Роджер Уикер заявил, что понимает его реакцию. В Белом доме же информацию опровергли. Заместитель пресс-секретаря Анна Келли назвала эти сведения не соответствующими действительности.

Ранее сообщалось, что за месяц боевых действий с Ираном США выпустили свыше 850 крылатых ракет Tomahawk. Основная часть ударов пришлась на первые дни конфликта. Такой темп расходования высокоточного оружия встревожил Пентагон. В оборонном ведомстве обсуждают, как восполнить запасы и не допустить снижения боеготовности.