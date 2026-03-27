Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 14:49

«Ввели в заблуждение»: Конгрессмены покинули закрытое заседание по Ирану в знак протеста

Daily Mail: В США прошло секретное заседание по Ирану с «шокирующими деталями»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB

В США 25 марта прошло закрытое заседание по Ирану, которое некоторые участники покинули досрочно в знак протеста. Как сообщает Daily Mail, раскрытые на встрече детали оказались «шокирующими» и разошлись с официальной позицией Вашингтона.

«Нам сказали, что ядерное оружие не является целью», — заявили собеседники, отметив, что неоднократно заявлялось обратное.

Конгрессвумен Нэнси Мейс покинула зал, заявив: «Нас всех ввели в заблуждение». Анонимный участник встречи призвал Белый дом ответить на вопросы об острове Харк, ядерных материалах Ирана и смене режима. По его словам, полученные ответы «взорвут мозги», если станут известны СМИ.

Председатель комитета по вооруженным силам Майк Роджерс после брифинга был взволнован и жаловался на нехватку ответов. Сенатор Роджер Уикер заявил, что понимает его реакцию. В Белом доме же информацию опровергли. Заместитель пресс-секретаря Анна Келли назвала эти сведения не соответствующими действительности.

Война США и Ирана: Тегеран готовит наземное вторжение, Пентагон потерял 17 баз, «Хезболла» жжёт танки Израиля, Зеленский прикрыл арабов, 27 марта
Ранее сообщалось, что за месяц боевых действий с Ираном США выпустили свыше 850 крылатых ракет Tomahawk. Основная часть ударов пришлась на первые дни конфликта. Такой темп расходования высокоточного оружия встревожил Пентагон. В оборонном ведомстве обсуждают, как восполнить запасы и не допустить снижения боеготовности.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar