В перезапуске «Секретных материалов» главные роли получат темнокожие актёры

В перезапуске культового сериала «Секретные материалы» главные роли специальных агентов исполнят темнокожие актёры. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на инсайдеров. В оригинале легендарных сотрудников ФБР играли Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон.

По данным источника, к проекту присоединился британский актёр индийского происхождения Химеш Патель, известный по фильмам «Довод», «Чёрное зеркало» и «Не смотрите наверх». Его партнёршей станет американская актриса Даниэль Дедуайлер, снимавшаяся в сериалах «Рустер» и «Медведь».

Шоураннером перезапуска назначена Дженнифер Йейл, работавшая над «Декстером» и «Чужестранкой». Пилотную серию снимет режиссёр Райан Куглер, получивший «Оскар» за сценарий к фильму «Грешники».

Ранее стало известно, что темнокожий актёр Паапа Эссьеду, утверждённый на роль профессора Северуса Снейпа в предстоящем сериале по вселенной Гарри Поттера, столкнулся с угрозами в соцсетях. Как рассказал артист, отдельные пользователи угрожали ему физической расправой, требуя отказаться от образа Снейпа. Эссьеду признался, что, хотя сообщения сильно задевали его, они только придали ему уверенности.