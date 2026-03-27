В Москве 27 марта представили доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов под названием «Доктора Менгеле киевского режима». Вот что о нём известно.

1. Доклад основан на свидетельствах вернувшихся из плена российских военных

Как заявили авторы, в основу документа легли показания российских военнослужащих, которые прошли через украинский плен. Именно эти свидетельства, по словам участников презентации, стали основой для выводов доклада.

2. Пытки под видом медицинской помощи

Председатель трибунала Максим Григорьев заявил, что украинские врачи проводили пленным операции и другие манипуляции без обезболивания и наркоза, намеренно причиняя сильную боль. Он отдельно подчеркнул, что речь идёт о гражданских медиках.

3. Название доклада отсылает к фигуре Йозефа Менгеле

Авторы презентации объясняют, что название связано с исторической ассоциацией с нацистскими медицинскими преступлениями. Григорьев назвал описанные в докладе действия грубым нарушением Женевских конвенций.

4. Доклад поддержали представители МИД, Совфеда, Госдумы и СК

На презентации выступили Мария Захарова, Владимир Джабаров, Сергей Каргинов, Александр Брод и представитель Главного военного следственного управления СК России Никита Мазур. В МИД заявили о «систематической практике», а в СК сообщили, что продолжают документировать подобные свидетельства.

5. Материалы доклада увидит весь мир

Участники мероприятия заявили, что данные из доклада будут применять в дальнейшей работе — в том числе в регионах, на встречах с молодёжью, а также при направлении информации в международные организации, дипломатам, журналистам и политикам.